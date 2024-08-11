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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1821 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1821 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1821 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1821 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3120 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3312 $
Цена в валюте аукциона 3120 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1821 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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