Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1821 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1821 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3120 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (2)
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- Möller (1)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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