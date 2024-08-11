Дукат 1821 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1821 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3120 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

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