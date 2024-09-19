Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1821 I.G.S.
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821 I.G.S.
Средняя цена 250 $
Продажи
0 122
Аверс
Реверс
Талер 1821 I.G.S. Горный
Средняя цена 380 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/12 талера 1821 I.G.S.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/24 талера 1821 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск