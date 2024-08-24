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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1821 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1821 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1821 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1821 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 954 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1821 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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