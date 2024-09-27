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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1821 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1821 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1821 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1821 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 6, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1821 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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