Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1821 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1821 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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