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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1806 года S.G.H. "Тип 1806-1822" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1806 года S.G.H. "Тип 1806-1822" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1806 года S.G.H. "Тип 1806-1822" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6686 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
7960 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
9842 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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