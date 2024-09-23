Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1806 года S.G.H. "Тип 1806-1822" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6686 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
7960 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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