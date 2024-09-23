Дукат 1806 года S.G.H. "Тип 1806-1822" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6686 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность UNC (2) AU (8) Сохранность (слабы) MS64 (1) PL (1) Сервис NGC (1)