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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1827 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1827 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1827 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1827 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
5121 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
889 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1827 I.G.S. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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