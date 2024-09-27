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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1818 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1818 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1818 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (5)
Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
5316 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
1986 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Саксония-Альбертина Дукат 1818 I.G.S. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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