Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1818
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1818 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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