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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1818 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1818 I.G.S.
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818 I.G.S.
Средняя цена 190 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
Талер 1818 I.G.S. Горный
Средняя цена 430 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/3 талера 1818 I.G.S.
Средняя цена 250 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
1/12 талера 1818 I.G.S.
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/24 талера 1818 I.G.S.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1818 I.G.S. Пробные
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 1
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