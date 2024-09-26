Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.
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Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
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Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
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Дата 19 сентября 2020
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Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
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Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 19 апреля 2018
Сохранность XF40 PCGS
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