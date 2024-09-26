Талер 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.

Сохранность UNC (1) AU (12) XF (12) VF (12) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (3) XF40 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (3)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (4)

Heritage (2)

Höhn (7)

Künker (6)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Rauch (3)

Russiancoin (2)

Sedwick (1)

SINCONA (1)

Teutoburger (2)

WAG (3)

Русское Наследие (1)