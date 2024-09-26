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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1818 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1818 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Heritage - April 19, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Heritage - April 19, 2018
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. на аукционе VL Nummus - September 15, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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