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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробные 10 талеров 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

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Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 10 талеров 1818 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1818 I.G.S. (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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