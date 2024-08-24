Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробные 10 талеров 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 10 талеров
- Год 1818
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 10 талеров 1818 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск