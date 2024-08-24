1/24 талера 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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