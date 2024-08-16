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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1818 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1818 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1818 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1818 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Heritage - October 4, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Heritage - October 4, 2018
Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 17, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1818 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1818 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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