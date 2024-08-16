Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1818 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1818 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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