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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1818 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1818 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4425 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 59 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1818 I.G.S. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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