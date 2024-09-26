Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1818 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1818
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1818 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4425 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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