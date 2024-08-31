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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1814 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1814 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1814 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1814 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3300 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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Саксония-Альбертина Дукат 1814 I.G.S. на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
4524 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1814 I.G.S. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1814 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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