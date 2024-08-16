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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1814 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1814 I.G.S.
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1814 S
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1814 Пробный
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1814 Пробный
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 21
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