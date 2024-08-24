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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1814 года (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 1814 года - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 1814 года - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13698 $
Цена в валюте аукциона 1900000 JPY
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - September 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Heritage - September 28, 2007
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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