Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробный Талер 1814 года (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1814
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13698 $
Цена в валюте аукциона 1900000 JPY
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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