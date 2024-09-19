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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1814 года (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 1814 года - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 1814 года - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4072 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6800 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
7733 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
7096 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1814 (Пробный) на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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