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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1814 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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