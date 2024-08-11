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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1826 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1826 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1826 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1826 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2560 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
2281 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1826 I.G.S. на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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