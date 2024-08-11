Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1826 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1826
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1826 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
2281 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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