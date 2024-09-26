Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1826 S
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 талеров 1826 S
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1826 I.G.S.
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1826 S
Средняя цена 130 $
Продажи
1 201
Аверс
Реверс
Талер 1826 S Горный
Средняя цена 380 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/12 талера 1826 S
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1826 S
Средняя цена 95 $
Продажи
0 12
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск