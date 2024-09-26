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Саксония-Альбертина
1826
Саксония-Альбертина
Период:
1806-1873
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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Саксония-Альбертина
1826
Монеты Саксония-Альбертина 1826 года
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Золотые монеты
10 талеров 1826 S
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
5
5 талеров 1826 S
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
5
Дукат 1826 I.G.S.
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
20
Серебряные монеты
Талер 1826 S
Средняя цена
130 $
Продажи
1
201
Талер 1826 S Горный
Средняя цена
380 $
Продажи
0
29
1/12 талера 1826 S
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
1/24 талера 1826 S
Средняя цена
95 $
Продажи
0
12
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Зактрыть
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Категория
Зактрыть
???
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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