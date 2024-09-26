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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1826 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1826 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1826 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1826 года со знаком S. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Künker (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1826 S на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
16441 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1826 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
22455 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1826 S на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1826 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1826 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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