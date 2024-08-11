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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1826 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1826 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74671 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 13 сентября 2023.

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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1826 S на аукционе Stack's - September 13, 2023
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1826 S на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1826 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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