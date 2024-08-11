1/12 талера 1826 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1826 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74671 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 13 сентября 2023.

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