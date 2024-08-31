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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1826 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1826 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1799 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Heritage - September 11, 2018
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1826 S на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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