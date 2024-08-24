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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1822 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1822 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1822 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1822 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2850 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Niemczyk (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
2234 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Stack's - March 10, 2006
Саксония-Альбертина Дукат 1822 I.G.S. на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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