Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1822 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1822
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1822 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2850 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность AU
Цена
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