Дукат 1820 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1820 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность AU (5) XF (6)