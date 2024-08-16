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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1820 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1820 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1820 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1820
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1820 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (7)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
3610 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1820 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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