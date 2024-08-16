Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1820 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1820
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1820 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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