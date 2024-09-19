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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1820 I.G.S.
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1820 I.G.S.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
Талер 1820 I.G.S. Горный
Средняя цена 390 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/12 талера 1820 I.G.S.
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/24 талера 1820 I.G.S.
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
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