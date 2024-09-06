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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1820 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1820 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1820 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1820
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1820 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1820 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1820 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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