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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1820 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1820 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1820 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1820
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1820 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1765 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1820 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1820 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1820 I.G.S. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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