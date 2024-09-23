Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1816
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1816 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4700 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.
Сохранность
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- Baldwin's (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Höhn (2)
- Künker (3)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (2)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2553 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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