Дукат 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1816 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4700 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность UNC (2) AU (4) XF (5)