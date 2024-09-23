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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1816 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1816 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1816 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4700 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (3)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2553 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
3549 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1816 I.G.S. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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