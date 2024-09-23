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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1816 I.G.S.
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 талеров 1816 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1816 I.G.S.
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1816 I.G.S.
Средняя цена 210 $
Продажи
0 289
Аверс
Реверс
Талер 1816 I.G.S. Горный
Средняя цена 420 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1816 I.G.S.
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2/3 талера 1816 I.G.S.
Средняя цена 230 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/3 талера 1816 I.G.S.
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/12 талера 1816 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/24 талера 1816 I.G.S.
Средняя цена 790 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/48 талера 1816 S
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1816 S
Средняя цена 270 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1816 I.G.S. Пробный
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 5
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