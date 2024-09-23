Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1816
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2547 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
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Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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