Талер 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2547 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность UNC (6) AU (29) XF (15) Сохранность (слабы) MS61 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

CNG (1)

Gorny & Mosch (3)

Grün (3)

Höhn (4)

Künker (26)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

Solidus Numismatik (1)

Teutoburger (4)

WAG (2)

Westfälische (3)