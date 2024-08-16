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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
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  • Künker (2)
Саксония-Альбертина Талер 1816 I.G.S. (Пробный) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
7416 $
Цена в валюте аукциона 6801 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1816 I.G.S. (Пробный) на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
7112 $
Цена в валюте аукциона 7100 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1816 I.G.S. (Пробный) на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1816 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1816 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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