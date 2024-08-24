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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2325 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Stack's - December 15, 2004
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1816 I.G.S. на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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