10 талеров 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1816 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3427 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 5400 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность XF (2)