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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1816 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3515 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 800 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Darabanth - November 6, 2020
Продавец Darabanth
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Rauch - September 21, 2011
Продавец Rauch
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1816 I.G.S. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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