2/3 талера 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3515 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 800 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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