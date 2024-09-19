Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1816 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1816
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1816 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3515 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 800 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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