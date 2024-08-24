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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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