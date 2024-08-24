Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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