1/12 талера 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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