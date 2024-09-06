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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1808 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1808 S.G.H. на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1808 S.G.H. на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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