1/48 талера 1806 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1806 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3400 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

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