Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/48 талера 1806 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,974 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/48 талера
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1806 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3400 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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