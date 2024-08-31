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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1806 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1806 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1806 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1806 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3400 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
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  • WAG (6)
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1806 H на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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