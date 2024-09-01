Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 5 талеров
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3000 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.
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