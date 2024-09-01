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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 5 талеров 1806 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 5 талеров 1806 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3000 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Felzmann (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
3479 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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