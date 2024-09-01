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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1815 I.G.S.
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 талеров 1815 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1815 I.G.S.
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1815 I.G.S.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Талер 1815 I.G.S. Горный
Средняя цена 680 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2/3 талера 1815 I.G.S.
Средняя цена 420 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/3 талера 1815 I.G.S.
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/48 талера 1815 S
Средняя цена 720 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1815 S
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1815 Премия за трудолюбие
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 45
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