1/3 талера 1815 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1815 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2427 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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