Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1815 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1815 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1815 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1815 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3328 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2900 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1815 S на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1815 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/48 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск