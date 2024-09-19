Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/48 талера 1815 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,974 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/48 талера
- Год 1815
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1815 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3328 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2900 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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