1/48 талера 1815 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1815 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3328 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2900 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность UNC (4) AU (1) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) Сервис NGC (1)