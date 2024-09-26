Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1815 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1815
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1815 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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