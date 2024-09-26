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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1815 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1815 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1815 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1815 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4480 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
5431 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1815 "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1815 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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