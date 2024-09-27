Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1815 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1815
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1815 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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