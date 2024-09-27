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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1815 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1815 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1815 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1815 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Frühwald - October 27, 2012
Продавец Frühwald
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1815 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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