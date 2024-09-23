Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1815 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1815
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1815 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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