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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1811 S.G.H.
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 талеров 1811 S.G.H.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1811 S.G.H.
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 S.G.H.
Средняя цена 200 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Талер 1811 S.G.H. Горный
Средняя цена 840 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2/3 талера 1811 S.G.H.
Средняя цена 140 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/3 талера 1811 S.G.H.
Средняя цена 140 $
Продажи
1 13
Аверс
Реверс
1/48 талера 1811 H
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1811 H
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1811 H
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
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