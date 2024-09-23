Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1811 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1811 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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