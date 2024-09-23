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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1811 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1811 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1811 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1811 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Heritage - February 4, 2021
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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