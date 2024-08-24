Талер 1811 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1811 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2400 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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