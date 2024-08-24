Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1811 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1811 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2400 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- BAC (10)
- Felzmann (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Höhn (3)
- Künker (9)
- London Coin Galleries (1)
- Möller (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1811 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск