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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1811 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1811 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1811 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1811 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2400 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 840 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1873 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1811 S.G.H. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1811 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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