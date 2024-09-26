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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1811 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/3 талера 1811 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/3 талера 1811 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1811 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1811 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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