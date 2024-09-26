Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1811 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7,016 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/3 талера
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1811 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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