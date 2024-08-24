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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1811 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1811 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1811 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1757 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (3)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (2)
  • Александр (1)
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Александр - September 25, 2021
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1811 H на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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