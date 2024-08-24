1/48 талера 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1811 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1757 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность AU (2) XF (2) VF (7) Сохранность (слабы) VF30 (1)